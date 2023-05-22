Как информирует «НБН», Генеральный штаб Вооруженных сил Украины озвучил потери россиян на войне в Украине за последние сутки.

Так, по состоянию на утро понедельника, 22 мая, бойцы ВСУ за последние сутки ликвидировали 720 солдат РФ, самолет, а также два десятка артиллерийских систем.

Согласно обнародованному сообщению, за последние сутки враг потерял 720 человек живой силы, два танка, девять единиц ББМ, 20 артсистем, одну РСЗО, один самолет, восемь БПЛА, две единицы спецтехники и четырнадцать единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на фоне масштабных потерь на фронте в Украине российское военное командование приняло решение о сокращении срока подготовки заключенных РФ до десять дней.