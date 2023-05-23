В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что во время ночной атаки во вторник, 23 мая, войска страны-агрессора не применяли ракеты, информирует «НБН».

Руководитель пресс-центра объяснила, что обычно во время ракетных атак армия Путина пытается активизировать ракетоносители, вывести корабли в район осуществления пусков. Однако этой ночью оккупанты ограничились только маневрами судов.

Гуменюк предполагает, что такой активностью захватчики пытаются усыпить бдительность наших защитников, найти «ключи» к слабым местам противовоздушной обороны нашей страны.

Спикер ОК «Юг» добавила, что на сегодня угроза новых ракетных обстрелов Украины ВС РФ высока, но не является критичной.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ прокомментировали ночную атаку дронами-камикадзе, сообщив об успехах работы сил ПВО нашей страны.