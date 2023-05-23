Как информирует «НБН», в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили, что силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Согласно предварительной информации, в эту ночь вражеские силы задействовали для ударов до четырех БПЛА «Шахед». Все цели, выпущенные Россией, были сбиты. Сейчас информация уточняется.

Позже в Воздушных силах Украины уточнили, что за ночь защитники нашей страны уничтожили шесть вражеских БПЛА «Шахед».

Напомним, ранее вчера мы писали о ночной ракетной атаке России по городу Днепр. Тогда СМИ писали о том, что в городе прогремело около сорока взрывов.