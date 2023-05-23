Аналитики ISW в своем отчете напомнили, что «повар Путина» 21 мая заявил о передаче контроля над «захваченным» Бахмутом ВС РФ 25 мая и полном отводе «вагнеровцев» со всей линии фронта до 1 июня. Намерения боевиков олигарх объяснил тем, что им необходимо два месяца на восстановление, информирует «НБН».

В Институте изучения войны считают, что слова Пригожина о периоде отдыха для наемников ЧВК свидетельствуют о намерении «вагнеровцев» пересидеть ключевые месяцы контрнаступления ВСУ.

Ранее экс-командир полка «Азов» объяснил, почему боевики «Вагнера» хотят убраться из Бахмута Донецкой области, указав на ложь в заявлении Пригожина.