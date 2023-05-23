Министерство обороны Соединенного Королевства в своем Twitter-аккаунте опубликовало отчет разведки Великобритании о событиях в Белгородской области за последние дни, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что силовики государства-террориста в период с 19 по 22 мая столкнулись с партизанами в регионе как минимум в трех местах вблизи границы с Украиной.

Наиболее серьезный инцидент произошел в понедельник, 22 мая, недалеко от города Грайворон. Бойцы легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» осуществили очередной рейд на территорию Белгородской области. Россиянам пришлось эвакуировать жителей нескольких деревень и отправить в этот район дополнительные силы безопасности.

Британская разведка отмечает, что РФ сталкивается с все более серьезной угрозой безопасности в своих приграничных областях. В этих регионах происходили потери боевой авиации, взрывы на железнодорожных путях, а теперь и прямые действия партизан.

В ведомстве считают, что Кремль использует эти инциденты, чтобы поддерживать официальную версию Москвы о том, что государство-террорист является «жертвой войны».

Отметим, что вчера в Кремле прокомментировали бои в Белгородской области. Спикер диктатора РФ Дмитрий Песков раскрыл «цель» прорыва «украинских диверсантов».