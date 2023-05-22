Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал наступление бойцов из легиона «Свобода России» и Русского добровольческого корпуса в Белгородской области.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря президента-агрессора, цель вторжения «украинской ДРГ» состоит в том, чтобы якобы Киев мог минимизировать политический эффект от «потери» Бахмута Донецкой области, который в реальности россияне не могут взять под контроль уже больше девяти месяцев.

Представитель Кремля отметил, что Путину доложили о боевых действиях в Белгородской области, где ведется работа по «выдавливанию украинской диверсионной группы». Песков заверил, что в регионе для этого «достаточно сил и средств».

Напомним, что бойцы легиона «Свобода России» и РДК в понедельник, 22 мая, осуществили новый рейд в Белгородскую область, сообщив цель военной операции.