На днях в Сети опубликовали фотографии политолога на пляже. Кадры демонстрируют, что Арестович заметно прибавил в весе. Кроме того, пользователи Сети хотели понять, как ему удалось отправиться в Израиль, поскольку очевидно, что это не рабочая поездка, информирует «НБН».

По всей видимости ни упреки в наборе килограммов, ни скандал вокруг заграничного отдыха не задели экс-советника Офиса Зеленского. В своем Facebook-аккаунте Арестович выложил провокационное пикантное фото, дав понять, что он не стесняется своей фигуры.

Снимок политолог сопроводил пожеланием подписчикам доброго утра, а в комментариях добавил, что «нужно жить так, чтобы все обсуждали твой живот».

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко, которому не разрешили выехать за границу для участия в мероприятиях ПАСЕ, отреагировал на фотографии Арестовича с пляжа в Израиле.