Британская разведка утверждает, что принудительная мобилизация в Российской Федерации стала причиной ухудшения дисциплины в оккупационной армии Путина.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу в Twitter Министерства обороны Соединенного Королевства.

В ведомстве ссылаются на данные независимых российских журналистов о рассмотрении судами страны-агрессора 1053 дел о самовольной отлучке личного состава. Такое количество дел о «самоволке», рассмотренное с января по май этого года, больше, чем было рассмотрено за весь прошлый год.

Разведка Великобритании отмечает, что командование ВС РФ прикладывало все усилия, чтобы поддерживать дисциплину в путинских войсках, однако проблемы усугубились, вероятно, с началом мобилизационных мероприятий в России в октябре 2022 года.

Москва не стала устранять коренные разочарования солдат, чтобы устранить проблемы с дисциплиной, сосредоточив усилия на поощрении патриотического рвения, что не принесло должного результата.

Ранее британская разведка рассказала, как Кремль будет использовать боевые действия в Белгородской области.