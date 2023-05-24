В интервью прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову «повар Путина» заявил, что у Украины теперь одна из сильнейших армий мира, отметив, что при этом «первой армией в мире» является его ЧВК, информирует «НБН».

По словам олигарха, Украина «была просто бывшей республикой СССР», а сейчас РФ «сделала ее нацией, самой известной в мире», «легитимизовав» страну.

Пригожин, говоря о демилитаризации Украины, отметил, что россияне не выполнили эту цель так называемой «СВО», а наоборот поспособствовали усилению армии соседнего государства.

Несмотря на провал военных планов РФ, «повар Путина» убежден, что первая армия в мире – ЧВК «Вагнер». Это он обосновал тем, что его наемники «воевали везде и побеждали всегда и всех».

Олигарх добавил, что проблема ВС РФ – глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба России Валерий Герасимов, которые «своим решением блокировали все». Пригожин предложил их заменить путинскими генералами Михаилом Мизинцевым и Сергеем Суровикиным.

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли план Пригожина для его ЧВК на время украинского контрнаступления.