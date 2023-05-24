В эфире национального телемарафона чиновник заявил, что Брянская, Курская, Воронежская области и другие приграничные регионы РФ не могут быть в безопасности, с учетом того, что российские партизаны могут устраивать протесты в любой точке государства-террориста, информирует «НБН».

По словам Данилова, такая активность на территории страны-агрессора будет постоянно происходить до победы Украины в войне. Поэтому граждане РФ не будут чувствовать себя в безопасности в любом уголке своего государства.

Отметим, что бойцы легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» сообщали, что во время операции в Белгородской области они не встречали сопротивления со стороны жителей региона.

Ранее аналитики рассказали, на какой шаг будет вынуждена пойти Москва из-за инцидента в Белгородской области.