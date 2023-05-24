Эксперт британского Королевского института оборонных исследований Нил Мелвин убежден, что рейд «ЛСР» и «РДК» в Белгородскую область вынудит Кремль укрепить все приграничье, разместив войска даже в тех зонах, в которые не намерены заходить украинские бойцы.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам аналитика RUSI, Украина пытается растянуть оккупантов в разные стороны для создания пробелов, что заставит Москву отправить подкрепление в приграничные регионы.

Глава лондонской консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти отмечает, что инцидент в Белгородской области дает возможность украинцам взбудоражить РФ и заставить Кремль испугаться возможных народных восстаний, а также заставить страну-агрессора рассеять свои войска.

Напомним, что в России паникуют из-за «прорыва украинских диверсантов» в Белгородскую область, в связи с чем начали «отселять» жителей региона.