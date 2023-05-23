О том, что из почти десятка населенных пунктов в Грайворонском районе Белгородщины, где ранее фиксировались боестолкновения относительно низкой интенсивности, уже якобы эвакуировали местных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на заявление губернатора этой области Вячеслава Гладкова, опубликованное в издании «ЛІГА.Новости».
В соответствии со словами российского госчиновника, «фактически отселены» жители в:
- Грайвороне;
- Новостроевке;
- Горьковском;
- Безыменом;
- Мокрой Орловке;
- Глотове;
- Горе Подол;
- Замостье;
- Сподарюшене.
Ранее наш информационный портал писал о том, что губернатор Белгородской области страны-агрессора Вячеслав Гладков сообщил о ситуации в регионе, призвав жителей Грайворонского округа пока не ехать домой.