О том, что из почти десятка населенных пунктов в Грайворонском районе Белгородщины, где ранее фиксировались боестолкновения относительно низкой интенсивности, уже якобы эвакуировали местных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на заявление губернатора этой области Вячеслава Гладкова, опубликованное в издании «ЛІГА.Новости».

В соответствии со словами российского госчиновника, «фактически отселены» жители в:

Грайвороне;

Новостроевке;

Горьковском;

Безыменом;

Мокрой Орловке;

Глотове;

Горе Подол;

Замостье;

Сподарюшене.

Ранее наш информационный портал писал о том, что губернатор Белгородской области страны-агрессора Вячеслав Гладков сообщил о ситуации в регионе, призвав жителей Грайворонского округа пока не ехать домой.