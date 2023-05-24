Как информирует «НБН», в Центре национального сопротивления заявили, что такие обзоры являются фиксицей, под видом которой детей потом вывозят в РФ.
Дословно из обнародованного сообщения:
Никто реально не проводит никаких медицинских осмотров. Детям просто ставят вымышленные диагнозы и используют это, чтобы вывезти их на лечение в медицинские учреждения России.
На такие меры в 2023 году правительство России выделило 1,4 миллиона рублей.
Напомним, ранее мы уже писали о незаконном усыновлении украинских детей в России.