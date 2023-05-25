Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Украинской правды».

Так, в материале говорится, что разведывательный корабль «Иван Хурс» получил повреждения в результате атаки украинских морских беспилотников в водах Черного моря. В свою очередь разные ТГ-каналы опубликовали видео момента атаки украинского беспилотного брандера по судну Черноморского флота РФ.

Дословно из обнародованного сообщения:

Корабль не затонул, однако попадание было. Есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас российская сторона поспешно занимается ремонтом данного судна.

Стоит отметить, что также ранее СМИ писали, что корабль Черноморского флота РФ был поражен украинским морским дроном приблизительно на расстоянии 100 (по некоторым источникам 70, а по некоторым 150) километров от Босфора. А если взять крайнюю точку на материковой Украине, откуда можно запустить морской беспилотник и попросить Google Maps высчитать расстояние, то для каждого украинца будет радостной новостью узнать о том, что отныне мы можем поражать вражеские силы на море на расстоянии сотен километров.

Напомним, не так давно была годовщина смертельного удара ВСУ по крейсеру «Москва» в Черном море.