Как информирует «НБН», об этом в Телеграм рассказал так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев.

Согласно его словам, оккупационные силы России сбили в небе над Севастополем два вражеских беспилотника. Еще несколько дронов были обезврежены средствами РЭБ.

Дословно из обнародованного сообщения:

В ночное время наши военнослужащие отбили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.

Развожаев добавил, что в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два беспилотника. Еще несколько таких единиц были заглушены и посажены благодаря средствам РЭБ.

Он также добавил, что никакие объекты в городе в результате ночной атаки не пострадали. Все службы продолжают контролировать обстановку.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах, которые раздались в Севастополе.