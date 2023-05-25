Как информирует «НБН», об этом в Телеграм рассказал так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев.
Согласно его словам, оккупационные силы России сбили в небе над Севастополем два вражеских беспилотника. Еще несколько дронов были обезврежены средствами РЭБ.
Дословно из обнародованного сообщения:
В ночное время наши военнослужащие отбили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.
Развожаев добавил, что в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два беспилотника. Еще несколько таких единиц были заглушены и посажены благодаря средствам РЭБ.
Он также добавил, что никакие объекты в городе в результате ночной атаки не пострадали. Все службы продолжают контролировать обстановку.
Напомним, ранее мы уже писали о взрывах, которые раздались в Севастополе.