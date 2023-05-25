В интервью изданию NV глава украинской военной разведки впервые публично рассказал об одном из своих ранений, полученных на фронте, информирует «НБН».

Всего генерал получал ранения трижды, однако одно из них было крайне тяжелым – осколок противопехотной мины попал ему под сердце. По словам начальника ГУР МОУ, после взрыва фрагмент боеприпаса пробил ему спину и шею.

Буданов отметил, что он выходил через линию фронта своим ходом около 5 километров на адреналине. Он заверил, что ранения было тяжелое, но «в принципе жить можно».

Кроме того, россияне осуществили более десятка попыток покушений на начальника ГУР. Глава разведки вспомнил, как четыре года назад киллер из страны-агрессора заложил под его машину взрывное устройство, которое сдетонировало преждевременно, что спасло ему жизнь.

Ранее в интервью Буданов рассказывал, пытается ли Украина ликвидировать военного преступника Владимира Путина.