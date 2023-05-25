В интервью изданию «РБК-Украина» Клименко заявил, что территория Херсонщины сейчас полностью заминирована. Кроме того, даже деоккупированные территории региона придется повторно обследовать, информирует «НБН».

По словам министра внутренних дел, известно, сколько мин ежедневно прилетает на освобожденные районы области, поскольку соответствующие данные поступают регулярно.

В связи с регулярными обстрелами Херсонщины нужно будет заново обследовать деоккупированные территории региона после обезвреживания боеприпасов, поскольку туда что-то прилетает вновь.

Напомним, в разведке Великобритании рассказали, сколько лет понадобится Украине, чтобы обезвредить боеприпасы на своих территориях.