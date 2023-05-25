Эксперты ISW в своем отчете отмечают, что дискуссии относительно потерь РФ в Бахмуте, озвученные «поваром Путина» на фоне заявлений о «захвате» города, перенасытили информационное пространство государства террориста, информирует «НБН».

В интервью 23 мая олигарх сообщил, что его «армия» в боях за Бахмут якобы потеряла 10 000 новобранцев и такое же количество «профессиональных» наемников. Провоенные блогеры РФ начали активно обсуждать ликвидированных «вагнеровцев», заглушив любой положительный эффект от новости о «взятии» города.

Один из наиболее ярких представителей «партии войны» в России, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин заявил, что потери боевиков Пригожина могут быть в 1,5 раза больше, чем заявил «повар Путина». Террорист утверждает, что ЧВК в попытках захватить Бахмут лишилась 40 000 наемников и понесла «дикие потери за ничтожный результат».

Американские аналитики пишут, что после этого фракции в провоенном пространстве страны-агрессора начали дискутировать о том, стоит ли подразделениям ВС РФ или ЧВК получать награды за операции в Бахмуте. Олигарх своими высказываниями о потерях «вагнеровцев» в боях за город лишил возможности Минобороны говорить о «победе» в Бахмуте.

Отметим, что в интервью Пригожин рассказал, как россияне способствовали усилению ВСУ, отметив, какую армию он считает самой лучшей в мире.