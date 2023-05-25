Telegram-канал «Крымский ветер» пишет, что кремлевский диктатор Владимир Путин решил после прорыва российских добровольцев в Белгородскую область укрепить приграничье страны-агрессора, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что ради укрепления обороны Курской, Брянской и Белгородской областей глава РФ готов ослабить оборону на линии фронта на Донетчине и Луганщине. Оккупанты уходят из районов Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Сватово.

Намерения Кремля подтверждают перехваты разговоров россиян и данные авиаразведки. Также известно, что в среду вечером, 24 мая, и всю ночь большие колонны техники ВС РФ двигались через Старобельск, Луганск и Краснодон.

Отметим, что после успешного рейда бойцов «ЛСР» и «РДК» в Белгородскую область, аналитики сообщали, что Кремлю придется оттянуть часть сил с фронта в Украине.