Как информирует «НБН», об этом сообщили в Национальной гвардии.

Согласно озвученному сообщению, оккупационные силы предприняли попытку нанести удары по позициям Сил обороны с воздуха посредством самолетов. Но именно в этот момент на боевом дежурстве находились бойцы Национальной гвардии Украины – «Запорожский мститель» вместе со своим сослуживцем. В итоге бойцам удалось точно отработать по целям в воздухе из ПЗРК.

Дословно из обнародованного сообщения:

В результате боевой работы первый Су-25 был уничтожен полностью. Второе же воздушное судно врага после выстрела «Запорожского мстителя» получило серьезные повреждения, в результате чего было вынуждено пойти на аварийную посадку.

Напомним, ранее мы публиковали видео, как украинский Су-25 наносит огневое поражение по позициям вражеских сил.