Разведка Великобритании сообщает, что за два последних десятилетия РФ столкнулась с увеличением количества военизированных групп из своей регулярной армии.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что такая тенденция резко ускорилась после начала полномасштабной войны страны-агрессора против Украины. Известно, что «глава» Крыма сыграл важную роль в создании подразделений на полуострове, большая часть из которых получила определенный полуофициальный статус резерва ВС РФ.

Британская разведка считает, что Аксенов занимается вербовкой бойцов не только для повышения патриотической репутации. Ставленник Кремля боится, что путинская армия не сможет обеспечить надежную защиту временно оккупированного полуострова.

Ранее в ГУР МОУ объяснили, с чем связано создание ЧВК в Крыму.