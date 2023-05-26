Аналитики ISW в своем отчете проанализировали атаку на Белгородскую область. По их словам, прорыв российских добровольцев показал, что батальонам территориальной обороны ощутимо не хватало оружия для защиты региона, информирует «НБН».

Американские эксперты напомнили, как месяц назад генсек партии «Единая Россия» Андрей Турчак призывал главу Кремля решить юридические вопросы, связанные со снабжением ТРО оружием и экипировкой.

В свою очередь «повар Путина» в среду, 24 мая, встретился с представителями приграничных областей для обсуждения вопросов обеспечения безопасности в этих регионах.

Пригожин заявил, что нужно усилить присутствие ВС РФ вдоль границы, расширить вооружение пограничников и переобучить их на гранатометы. Также олигарх заверил, что создание блиндажей, дополнительных траншей и огневой поддержки в этих районах обеспечат значительную защиту от военных угроз.

В Институте изучения войны убеждены, что рекомендации владельца ЧВК «Вагнер» не окажут должного эффекта, при этом «повар Путина» воспользуется паникой в информпространстве из-за прорыва в Белгородскую область для укрепления своего влияния в РФ.

Ранее аналитики ISW сообщили, какое заявление Пригожина о Бахмуте вызвало раскол в России.