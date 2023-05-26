Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, пишет, что Амстердам изучаает и обсуждает со своими странами-союзниками возможные планы по отправке боевой авиации для ВСУ, информирует «НБН».

По словам журналистов, Нидерланды и Дания при поддержке Бельгии и Британии возглавляют коалицию по подготовке украинских летчиков на F-16. Обучение пилотов, а также планирование развертывания и логистики может занять много месяцев.

Известно, что Амстердам еще не принял окончательное решение об отправке американских истребителей Киеву. При этом агентство сообщает, что украинцы могут получить технику в 2024 году, в зависимости от графика подготовки летчиков.

Напомним, в Пентагоне заявили, что F-16 – «не панацея и не волшебная палочка» для Украины. В ведомстве считают, что стране более необходимо другое вооружение.