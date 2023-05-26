Заместитель постпреда Зеленского в АРК сообщил, что оккупанты на полуострове продолжают мероприятия по обеспечению безопасности на различных мероприятиях.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Ранее «власти» принимали меры на праздниках 1, 9 мая, а теперь на последних звонках и выпускных. По словам Чистикова, такие мероприятия проводят в ограниченном формате – исключительно в помещениях и только для выпускных классов.

Чиновник отметил, что россияне готовят крымчан к тому, что на полуострове будут боевые действия. В связи с этим оккупанты усилили пропагандистскую деятельность среди детей, для учеников с 1 сентября будут проводить военную подготовку. Для этого «руководство» Крыма учредило новую должность – советник директора школы по воспитанию.

Чистиков добавил, что также «власти» выделили дополнительные деньги на увеличение пропускной способности Крымского моста. Заместитель постпреда президента в АРК объяснил, что это свидетельствует о неуверенности россиян в том, что переправа устоит, ведь они готовятся отступать из Крыма именно эти путем.

Ранее стало известно о создании нескольких ЧВК в Крыму. В ГУР МОУ объяснили, с чем связано появление частных «армий» на полуострове.