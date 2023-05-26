В эфире национального телемарафона Гуменюк рассказала подробности ночной атаки на Юг Украины. По ее словам, российские захватчики ограничились запуском дронов-камикадзе и не применяли ракеты морского базирования, информирует «НБН».

Спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что над Херсонщиной было сбито два беспилотника иранского производства. На юге страны было немного тише этой ночью, чем в столице.

Руководитель пресс-центра отметила, что по сравнению с другими днями в регионе было меньше обстрелов, однако они были более рассредоточены. ВС РФ по-прежнему активны на днепровско-бузском направлении, там, где по Лиману проходят морские транспортные пути.

Гуменюк уточнила, что россияне это направление атаковали трижды. Вражеские удары связаны с включением портов Николаева в «зерновую сделку», страна-агрессор не хочет, чтобы там открыли «зерновой коридор».

Спикер ОК «Юг» добавила, что ночью армия Путина также открыла огонь по правому берегу, обстреливая мирных жителей и инфраструктуру.

Как сообщалось, ночью 26 мая россияне атаковали столицу беспилотниками и крылатыми ракетами. В КГВА сообщили о последствиях вражеских обстрелов.