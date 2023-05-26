Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ГКВА в ТГ-канале, во время ночной ракетной атаки на Киев обломками была повреждена крыша торгово-развлекательного центра в Оболонском районе столицы.

Дословно из обнародованного сообщения:

В результате падения обломков в Оболонском районе было зафиксировано повреждение крыши одного из ТРЦ. К счастью, обошлось без возгорания и критических разрушений. Некоторые из фрагментов упали непосредственно на территорию ТРЦ. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется.

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях ночной ракетной атаки РФ на Украину 23 мая.