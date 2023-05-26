Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР.

Так, согласно данным разведки, для осуществления задуманного войска РФ нанесут удар непосредственно по территории Запорожской атомной электростанции. После этого захватчики должны будут объявить об аварийной утечке радиоактивных веществ. Конечно же, в этом всем они будут обвинять Украину. И чтобы по максимуму скрыть свои действия россияне сорвали плановую ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, которая была запланирована на 26 мая.

В пресс-службе отмечается, что цель такой акции – провокация международного сообщества на проведение детального расследования во время которого будут остановлены все боевые действия. Следовательно, оккупанты надеются получить необходимую для них паузу, которую они используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки контрнаступления ВСУ.

Напомним, ранее ГУР показало, как оккупанты используют захваченную территорию ЗАЭС.