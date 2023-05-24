О том, что путинская армия практически использует территорию ЗАЭС как логистическую и военную базы, пишет «НБН», ссылаясь на фотоснимки опубликованные в официальном Telegram-канале Главного управление разведки Минобороны Украины.

Рядом с энергоблоками № 1, 2, 4 постоянно дежурит личный состав ВС РФ, с приданной бронетехникой и тяжелыми грузовиками. В частности, на протяжении суток, у всех энергоблоков располагается от 5 до 20 единиц различной техники. При этом, ротацию проводят скрытно — во время действия комендантского часа (с 11-ти часов вечера до 5-ти часов утра). Отмечается, что все грузовики укрыты плотными тентами, и в автомобили, похоже, загружены боеприпасы и взрывчатка.

Кроме того, сотрудникам очередных смен на ЗАЭС, оккупанты попросту не дают провести контрольный осмотр энергоблоков, а тех украинцев, которые сделали такие попытки «подвергали избиениям и пыткам» — некоторые специалисты сейчас находятся в госпитале в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что захватчики вывозят из Энергодара в Россию членов семей работников ЗАЭС.