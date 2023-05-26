Как информирует «НБН», по словам руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, которые он озвучил в Телеграм, в результате вражеского удара были повреждены дома и предприятия. Также один человек получил ранения.

Дословно из обнародованного сообщения:

Днепру досталось. В одном из частных домовладений начался пожар, который уже потушен спасателями. В результате были повреждены два дома и автомобиль. Пожар также возник и на двух частных предприятиях. Спасателям удалось потушить огонь. Автозаправочная станция также изуродована ударом. Пострадал ее работник, которому была оказана медицинская помощь.

Также серьезные разрушения в результате удара России были зафиксированы на одном из транспортных предприятий региона.

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях ракетного удара по Киеву.