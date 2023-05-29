В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что «освободители» бегут из региона под разными предлогами, стараясь прихватить с собой документы, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, захватчики пытаются уехать из Херсонской области, сопровождая членов семьи, детей. Ретироваться из региона оккупанты стараются постепенно, «короткими перебежками», стараясь отыскать более безопасное место.

Руководитель пресс-центра добавила, что россияне стремятся держать свои «перегруппировки» в тайне, однако Украине известно о всех вражеских планах.

Ранее представитель ОК «Юг» рассказала, как путинские военные на Херсонщине устроили себе минную ловушку.