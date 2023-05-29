В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ сообщил, что во время сегодняшней ночной атаки на Украину было зафиксировано попадание в военный объект на Хмельнитчине, информирует «НБН».

По словам Игната, он не может раскрыть определенную информацию об этом ударе, чтобы российские захватчики не смогли ею воспользоваться. Полковник отметил, что пожар на объекте был локализован, есть некоторые повреждения. Военный добавил, что в ближайшее время на месте попадания все будет восстановлено.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 мая, путинские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства. Спикер ОВА Сергей Братчук сообщил подробности обстрела.