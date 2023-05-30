Как информирует «НБН», об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко и Сергей Попко, являющийся руководителем Киевской городской военной администрации.

Дословно из заявления чиновника:

Согласно предварительной информации, силы и средства противовоздушной обороны в небе над Киевом уничтожили более двадцати российских беспилотников.

Эта атака на Киев стала уже семнадцатой с начала мая. По предварительной информации она была осуществлена исключительно ударными беспилотниками «Шахед».

Руководитель КГВА отмечает:

Очередное нападение РФ стало массированным и по разным направлениям. Оно осуществлялось в несколько волн. Почти три часа продолжалась воздушная тревога.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, чем оккупационные силы атаковали Киев двадцать девятого мая.