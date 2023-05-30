Как информирует «НБН», об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко и Сергей Попко, являющийся руководителем Киевской городской военной администрации.
Дословно из заявления чиновника:
Согласно предварительной информации, силы и средства противовоздушной обороны в небе над Киевом уничтожили более двадцати российских беспилотников.
Эта атака на Киев стала уже семнадцатой с начала мая. По предварительной информации она была осуществлена исключительно ударными беспилотниками «Шахед».
Руководитель КГВА отмечает:
Очередное нападение РФ стало массированным и по разным направлениям. Оно осуществлялось в несколько волн. Почти три часа продолжалась воздушная тревога.
Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, чем оккупационные силы атаковали Киев двадцать девятого мая.