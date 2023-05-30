В интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France глава оборонного ведомства сообщил, что украинские войска нуждаются в примерно 120 боевых самолетах, информирует «НБН».

По словам Резникова, большую часть из них должны составить американские многофункциональные истребители F-16, которых в мире насчитывается более 5000 единиц.

Также министр обороны надеется, что Запад предоставит Киеву многоцелевые истребители Eurofighter, шведские истребители Gripen, а также боевые сверхзвуковые реактивные самолеты Tornado.

Чиновник надеется, что первые американские истребители F-16 будут в Украине уже к концу года. Он уточнил, что обучение пилотов на этих самолетах займет от 4 до 6 месяцев, еще полгода необходимо для подготовки техников, механиков и инженеров.

Напомним, иностранные СМИ рассказали, когда Нидерланды могут отправить Украине свои F-16.