О том, что российско-оккупационные войска коварно применили «баллистику» по Одессе, запустив ракеты «Искандер-М» наземного базирования с территории временно оккупированного Крымского полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале Сил Обороны Юга.

Также стало известно — ракетной атакой, нацеленной на объекты гражданской инфраструктуры Одессы, было разрушено 3-этажное здание рекреационного учреждения, повреждены как минимум 10 частных домовладений, 1 станция техобслуживания, коммуникации газопровода низкого давления, и несколько автомобилей «скорой медпомощи» и пожарно-спасательных служб.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Кипер сообщал о возросшей численности погибших и раненых в Одессе.