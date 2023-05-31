Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале блогер Денис Казанский написал пост о том, что местное население временно оккупированной части Донецкой области жалуется на то, что после прихода «русского мира» на Донбасс в регионе наступило далеко не обещанное Россией процветание, но наоборот – исчезли все признаки цивилизации.

Денис Казанский пишет:

Орали в 2014 году, что придет Россия и Донбасс заживет. А сейчас, в 2023-м, когда пришла Россия, там нет ни дорог, ни автобусного сообщения, ни аптек и магазинов. Теперь жизнь в «нищей Украине» люди вспоминают с ностальгией.

Напомним, ранее Денис Казанский показал видео атаки ВСУ по оккупантам в Донецке.