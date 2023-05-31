Как информирует «НБН», в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook говорится, что российские оккупанты угрожают оставить без заработной платы работников бюджетного учреждения оккупированной Станицы Луганской, что на территории Луганской области, если они не получат российское гражданство.

Дословно из обнародованного сообщения:

Оккупанты продолжают насаждать гражданство РФ населению разными способами. К примеру, в Станице Луганской работники одного из бюджетных учреждений были предупреждены о том, что заработную плату за июнь получат только те, кто переоформился в банке РФ.

Ранее в британской разведке озвучили цель оккупантов, которые проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины.