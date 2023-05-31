В эфире «24 канала» Череватый сообщил, что на смену наемникам ЧВК «Вагнер» в Бахмут заходят регулярные войска страны-агрессора. В эти подразделения оккупантов РФ собирает лучших бойцов, которых имеет, информирует «НБН».

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, российские захватчики, которыми заменяют боевиков «армии» Пригожина, не на пике своей готовности из-за масштабных потерь путинских оккупационных сил.

Череватый заверил, что новоприбывшие путинские солдаты не смогут изменить стратегическую ситуацию, поскольку командование ВСУ знает их возможности и слабые стороны.

Он добавил, что выход обессиленных «вагнеровцев» из Бахмута негативно повлиял на морально-психологическое состояние оккупантов, которые боятся, что их ожидает такая же судьба.

Ранее в Институте изучения войны сообщили о снижении активности ВС РФ в районе Бахмута и перенаправлении основных сил захватчиков на другой город.