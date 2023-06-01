В комментарии изданию «Украинская правда» военачальник рассказал, что ситуация на Бахмутском направлении изменилась, в этом районе зафиксировали значительное снижение активности путинских оккупационных сил, информирует «НБН».

По словам генерала, при этом российские захватчики увеличили количество ударов из тяжелого вооружения, в основном обстреливая из артиллерии и минометов.

Создается ощущение, что ВС РФ отказались от наступлений на этом направлении, однако это обманчивое впечатление, поскольку враг не оставляет попыток перехватить инициативу.

Сырский отметил, что в районе Бахмута временно изменили формат операции, что связано с выходом «вагнеровцев» из города и заменой их на регулярные войска страны-агрессора.

Напомним, в Институте изучения войны заявили, что РФ решила в Бахмуте заменить боевиков ЧВК «Вагнер» на «кадыровцев».