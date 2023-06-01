В своем отчете аналитики ISW отмечают, что командование путинских оккупационных сил, вероятно, приказало боевикам Кадырова начать наступательные операции после ухода наемников ЧВК «Вагнер» из Бахмута, информирует «НБН».

Эксперты в обзоре пишут, что 31 мая глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силы получили новый приказ и взяли ответственность за линию фронта на Донетчине, где должны активно атаковать и «освободить» ряд населенных пунктов.

В ISW напомнили, что после участия в боях за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск «кадыровцы» в основном действовали в тылу.

Ставленник Кремля заявлял, что его силы в Украине насчитывают 7000 боевиков. Если слова главы Чечни близки к правде, эксперты утверждают, что его «армия» не сможет успешно провести несколько значительных операций.

Напомним, Череватый рассказал, кого заводит Россия в Бахмут вместо наемников Пригожина.