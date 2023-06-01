Маломуж напомнил, что армия Путина не только потеряла стратегическую инициативу в этой войне, украинские защитники подорвали ее боевые сегменты еще в начале полномасштабного вторжения.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Генерал отметил, что он подразумевает особые подразделения войск страны-агрессора, которые в феврале-марте прошлого года шли на Киев. Позже ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре показала, что ВС РФ не только лишились возможности для наступлений, но теряют оборонную способность.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины заверил, что после Бахмута «армия» Пригожина настроена только бежать. Боевики ЧВК «Вагнер» уже не хотят воевать в нашей стране и мечтают об Африке.

По словам Маломужа, наступает «наш» день и сейчас есть все условия не только для контрнаступления ВСУ, но и более глобальных военных мер для деоккупации захваченных россиянами территорий.

Ранее о готовности ВСУ к контрнаступлению высказался секретарь СНБО Алексей Данилов. Также чиновник прокомментировал слухи о том, что масштабная военная операция Украины уже началась.