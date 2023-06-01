В Министерстве обороны Украины подсчитали расходы государства-террориста на ночной ракетный удар по столице нашей страны, единственным «результатом» которого стала смерть ребенка от обломка снаряда в День защиты детей.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Military Media Center.

В ведомстве сообщили, что Российская Федерация потратила на очередной обстрел Киева 17 миллионов долларов. Ночью путинские оккупационные силы атаковали столицу 7 баллистическими ракетами «Искандер-М», стоимость одного такого снаряда составляет до 2 миллионов долларов, и 3 крылатыми ракетами «Искандер-К», цена этого боеприпаса – до миллиона долларов.

Как сообщалось, в Воздушных силах ВСУ рассказали об успехах работы ПВО во время ночного обстрела Киева в четверг, 1 июня.