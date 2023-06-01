В эфире национального телемарафона руководитель Харьковской ОВА рассказал подробности атаки российских оккупантов на областной центр в четверг, 1 июня, информирует «НБН».

Чиновник сообщил, что войска страны-агрессора обстреляли гражданский объект – предприятие, которое не имеет к обороне никакого отношения. По предварительным данным Харьков атаковали ракетами С-300.

Синегубов отметил, что у россиян была единственная цель удара – террор харьковчан и попытка уничтожить промышленный потенциал города. Глава администрации добавил, что под завалами людей уже нет, однако утверждать это можно будет после окончания поисково-спасательных работ.

Напомним, сегодня ночью ВС РФ в очередной раз атаковали столицу. В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности ракетного удара по Киеву.