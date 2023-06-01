Городской глава Киева в своем Telegram-канале отреагировал на информацию о закрытом во время атаки укрытии в поликлинике Деснянского района столицы, где погибли люди, информирует «НБН».

Кличко сообщил, что на место падения обломков вражеских ракет выехали специалисты департамента муниципальной безопасности, которые выяснят, почему там было закрыто укрытие во время ракетного обстрела.

Мер отметил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медицинского учреждения и глава района, обязанностью которого является контроль функционирования всех укрытий, отмеченных на карте столицы.

Городской глава заверил, что решения по действиям ответственных за работу укрытий лиц будут приняты уже сегодня.

Напомним, в Воздушных силах сообщили подробности ночного обстрела Киева в четверг, 1 июня.