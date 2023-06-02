В интервью изданию The Washington Post глава оборонного ведомства Великобритании заявил, что у Украины есть реальная возможность освободить Крым до конца года, информирует «НБН».

По словам министра, украинцы показали, на что способны на поле боя, кроме того, у войск страны-агрессора закончилось оружие, необходимое для обороны полуострова.

Уоллес отметил, что, если на фронте оккупантам нанести удар не в том месте, они фактически рухнут. Российская Федерация может продолжать бросать на поле боя десятки тысяч захватчиков, однако она не сможет волшебным образом создать оружие и технику, необходимую им.

Напомним, военный эксперт озвучил сценарий деоккупации Крыма, при котором у оккупантов останется выбор между смертью и сдачей в плен.