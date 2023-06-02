Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях ночных ударов по столице. Также об этом говорится и в сообщении КГВА.

В частности, в сообщениях отмечается, что в результате работы ПВО обломки одной из ракет упали в Подольском районе столицы, что вызвало возгорание травяного настила.

Кроме того, согласно словам Кличко, в Дарницком районе после объявления воздушной тревоги на проезжей части дороги были обнаружены тлеющие обломки ракеты.

В свою очередь в сообщении КГВА информация об обломках в Дарницком районе не подтвердилась.

Напомним, ранее мы уже писали о сообщении Генштаба ВСУ относительно работы ПВО во время последней массированной ракетной атаки РФ по Украине.