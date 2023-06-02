Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook Генштаб ВСУ написал, что за ночь, второго июня, российские войска ударили по Украине 15 крылатыми ракетами и 18 БПЛА.

В сообщении говорится, что согласно предварительной информации этой ночью российско-оккупационные силы выпустили по территории нашей страны 15 крылатых ракет, тип которых по настоящее время уточняется, а также 18 беспилотных летательных аппаратов «Шахед».

В Генштабе ВСУ добавили, что все эти ракеты и беспилотники РФ были сбиты в небе над Украиной защитниками нашей страны.