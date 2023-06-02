В интервью «Радио Свобода», высказываясь о новом рейде российских добровольцев в приграничный регион страны-агрессора, чиновник заявил, что события в Белгородской области – это только начало, информирует «НБН».

Секретарь СНБО напомнил, что рейд «ЛСР» и «РДК» — не первый случай, когда россияне с оружием в руках идут защищать свою страну, на что они имеют право. Он добавил, что к этому нужно привыкать.

Чиновник убежден, все это не ограничится лишь Белгородской областью, обратив внимание на инциденты по всей территории Российской Федерации. Данилов добавил, что РФ – это «странная страна» и лишь вопрос времени, где в следующий раз «мы будем видеть такие вещи».

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на обстрелы Белгородской области. Представитель Администрации президента заявил, что «бавовна» в приграничных регионах РФ якобы не повлияет на ход войны.