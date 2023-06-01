Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина высказался об обстрелах Белгородской области РФ. По мнению представителя Администрации президента России, удары по приграничным регионам страны «никак не могут» в целом повлиять на ход так называемой «СВО».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Песков добавил, что он не может ничего рассказать о «нюансах». Спикер президента-агрессора добавил, что региональные власти работают над эвакуацией из Белгородской области и чиновники якобы постоянно на связи с главой государства.

Отметим, что в четверг, 1 июня, Белгородская область вновь оказалась под массированным обстрелом. Руководство региона сообщило план эвакуации населения.