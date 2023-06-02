Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» Михаил Подоляк написал, что сейчас Российской Федерации нужно сосредоточить свои силы и возможности на собственном статусе после войны, чем определять то, будет ли Украинское государство становиться полноправным членом Североатлантического Альянса, или нет.

Согласно словам Подоляка, суверенитет нашей страны является безусловным. И только Украина самостоятельно определяет, куда она будет вступать. А Организация североатлантического договора является обязательным и ближайшим будущим нашей страны.

В это же время Подоляк добавил, что властям РФ нужно уже сейчас начать подбирать спикеров, способных осознавать реальный мир.

Напомним, ранее мы уже писали о словах Пескова относительно членства Украины в НАТО.