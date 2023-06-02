Представитель Кремля сообщил, как в Москве расценивают заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что его страна намерена получить приглашение в НАТО в этом году, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Представитель Администрации российского президента, обвинил украинское руководство в «неспособности, неготовности и нежелании» решать проблемы с Россией с помощью переговорного процесса.

Рупор главы Кремля предупредил, что страна-агрессор будет добиваться своих интересов и обеспечения безопасности, что исключает расширение Альянса к границам государства-террориста.

Он отметил, что якобы все больше представителей стран Европы пока «абстрактно» рассуждают о мирном процессе. Спикер Путина пожаловался, что они не учитывают цели Москвы, что является для России главным приоритетом.

Напомним, глава МИД Германии оценила возможность интеграции Украины в Альянс во время войны с РФ.